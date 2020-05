Fans van Duivels en Flames moedigen nu zorgverleners aan met mexican wave

De mexican wave is niet weg te denken uit de voetbalstadions, maar die blijven nog wel een tijdje dicht. Om ervoor te zorgen dat de fans niet vastroesten kunnen ze nu meedoen aan de virtuele versie van de KBVB en Fanclub 1895. Vanaf vandaag kunnen ze een korte video uploaden. De actie eindigt symbolisch op 13 juni, de dag dat het EK van de Rode Duivels zou starten.

Het doel is om de langste virtuele mexican wave te maken om alle zorgverleners te steunen. Het is meer dan alleen een symbolische daad. Fans kunnen ook vrijblijvend een schenking doen ten voordele van het Rode Kruis. Die donaties, van een vrije gift tot 25, 40 of 75 euro, helpen het Rode Kruis hulpbehoevenden in heel België te blijven ondersteunen in hun strijd tegen het coronavirus.

"Zo helpen supporters ons met 25 euro al ontsmettingsspray aan te kopen om een ziekenwagen te ontsmetten. Met 40 euro kunnen we 14 FFP2-mondmaskers voor onze zorgverleners inkopen en voor 75 euro kunnen we ons genoeg verzorgingshandschoenen aanschaffen om een week ziekenvervoer te organiseren van mogelijks besmette patiënten", legt het Rode Kruis uit.

Ook de spelers zelf doen mee. Onder anderen Dries Mertens, Janice Cayman, Jan Vertonghen, Thomas Meunier en Siebe Schrijvers namen hun versie van de wave al op. Ook deelnemen? Klik dan hier.