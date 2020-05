AA Gent: "Finaal zullen we toch naar een solidariteitsfonds moeten gaan"

Ook Peter Vandenbempt was te gast in onze podcast De Tribune. Hij had nagedacht waarom het oorspronkelijke voorstel van Anderlecht zo slecht onthaald werd. "Anderlecht was niet de ideale boodschapper voor het solidariteitsvoorstel, maar ook het woord solidariteit was misschien niet goed gekozen", zei Vandenbempt.

"Waar Anderlecht het over had, is eigenlijk een compensatie. Clubs die net niet Play-off I en Europees voetbal konden spelen zoals Genk, Anderlecht en KV Mechelen willen compensatie daarvoor. Onder solidariteit versta ik wat anders."

"Solidariteit is wanneer je clubs, die door corona in grote problemen komen, helpt. Dan gaat het vooral over de kleinere clubs. Daar speelt dan weer het argument dat sommige kleinere clubs met kleinere budgetten wel in handen zijn van een rijke buitenlandse eigenaar. Om Cercle Brugge niet te noemen. Ik begrijp wel dat clubs als Gent, Charleroi of Club Brugge niet willen bijspringen."