Waanzinnig wereldrecord: "The Mountain" tilt 501 kg van de grond

Hafthor Julius Björnsson, kortweg Thor, is een van de grote namen in de wereld van de strongman-competities. De IJslander kroonde zich in 2018 tot de "World's Strongest Man". Met zijn rol als "The Mountain" in de HBO-reeks Game of Thrones vergaarde hij pas echt bekendheid.

Maar de reus van 2,05 meter en bijna 200kg had nog één leemte op zijn palmares: het wereldrecord deadlift, een onderdeel van het powerliften waarbij men een gewicht opheft tot men rechtop staat en de benen gestrekt zijn.

Sinds 2016 stond dat record op naam van zijn Britse concurrent Eddie Hall, die als eerste de kaap van 500 kg overschreed.

Vanwege het coronavirus moest Thor zijn recordpoging plannen in zijn eigen fitnesszaal in IJsland, maar dat hield hem niet tegen. Onder streng toezicht van een scheidsrechter tilde hij maar liefst 501 kilogram van de grond.