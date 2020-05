Vandenbempt over Martinez: "Op dit moment kunnen we geen betere coach halen"

Gisteren bevestigde de voetbalbond dat de contractbespreking met Roberto Martinez inderdaad de goeie kant uitgaat. "Op dit moment kunnen we geen betere bondscoach halen", vindt Sporza-journalist Vandenbempt.

Euro 2020 is verschoven naar juni 2021 en het WK in Qatar komt eraan in november 2022. "De twee toernooien gaan elkaar nu heel snel opvolgen. De ambitie is ook om daar hoge ogen te gooien, dus dan begin je beter niet van voren af aan."

"Nu een nieuwe coach zoeken van hetzelfde kaliber en tegen dezelfde voorwaarden, zou ook moeilijk zijn. Al zullen die voorwaarden wel fors verbeteren. Maar Martinez verdient dat en er was ook wat speelruimte."

"De Rode Duivels wilden ook graag door met Martinez. Hij heeft het uitstekend gedaan de voorbije jaren. De sfeer is erg goed en de Duivels hebben al een eeuwigheid die nummer 1-positie."

"Bovendien is hij een zeer goede people manager. Hij heeft zich ongelooflijk ingeschreven in de totaliteit van het Belgische voetbal, meer nog dan Marc

Wilmots. Martinez houdt zich met alles bezig. Dit is dus uitstekend nieuws."