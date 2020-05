Blijft Martinez bondscoach van de Rode Duivels? "Het gaat de goede kant op"

Martinez kwam 4 jaar geleden aan het roer van de nationale ploeg. De 46-jarige Spanjaard leidde de Belgen naar brons op het WK in Rusland. Het huidige contract van de T1 loopt komende zomer af. Dan had Martinez normaal gezien op het EK gestaan met de Rode Duivels.

"Martinez en de top van de voetbalbond hebben een ­inhoudelijk en finan­cieel principeakkoord ­bereikt om samen het avontuur verder aan te gaan tot na het WK in Qatar in 2022. Advocaten gieten momenteel een en ander in contracten die ­binnenkort getekend zullen worden", klinkt het bij onze collega's.

Roberto Martinez in onze Facebook Live: "Positieve gesprekken"

Eind maart kon u Roberto Martinez vragen stellen op onze Facebookpagina. Dit zei hij toen over een contractverlenging:



"Het is een thema. We hebben positieve gesprekken gehad. Het gaat ook over de langere termijn voor het Belgische voetbal, met interessante projecten."

"We praten nog. Er is door deze omstandigheden misschien wat vertraging, maar de initiële contacten waren positief. Ik werk alvast elke dag alsof ik nog 100 jaar bondscoach zal zijn."