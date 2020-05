Ex-coach Brendan Rodgers gunt Liverpool titel: "Ze wachten al zo lang"

De Premier League-clubs geven de hoop nog niet op: als de regering haar fiat geeft, wordt de competitie nog afgewerkt. Nochtans zou het voor Brendan Rodgers geen slecht nieuws zijn als de competitie wordt stopgezet. Hij bezet met Leicester City de derde plek, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Hij hoopt vooral dat - ongeacht de beslissing van de regering - Liverpool de titel wint. Ze hebben slechts twee overwinningen meer nodig om zeker te zijn. "Ze zijn gewoon het beste team geweest", vertelt Rodgers bij Sky Sports. "Ze haalden een geweldig niveau. Het zou een zonde zijn als ze dat niet kunnen verzilveren met de titel. Ze wachten al zo lang."

Rodgers, die van 2012 tot 2015 aan het roer stond bij Liverpool, was er in 2014 zelf dicht bij, tot aanvoerder Steven Gerrard in een sleutelmatch tegen Chelsea uitgleed. Kan opvolger Jürgen Klopp na dertig jaar de titel wel aan Liverpool schenken?