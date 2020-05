James Milner vergelijkt Kompany met Van Dijk: "Virgil is meer Rolls-Royce"

In een Sky Sports-gesprek met Gary Neville vergeleek James Milner twee van zijn ex-ploegmaats. Van 2010 tot 2015 was hij een ploegmaat van Kompany bij Manchester City en nu speelt hij samen met Van Dijk bij Liverpool. "Een succesvol team heeft goeie centrale verdedigers nodig, een leider achterin. Dat is de ruggengraat van de ploeg."

"Kompany en Van Dijk zijn beiden ongelooflijke spelers. Hoe Kompany alles aanpakte was straf. Hij had veel blessures en knokte telkens terug, maar hij heeft ook door heel veel blessures gespeeld. Hij legt zijn hoofd er altijd voor."

"Kompany is een echte leider en een goeie kapitein. Hij heeft op dat vlak veel kwaliteiten. Hij wordt terecht een van de beste verdedigers genoemd in de geschiedenis van de Premier League."

"Van Dijk is anders, meer een Rolls-Royce. Hij zet niet al te veel tackles, want hij staat altijd op de goede plek om het gevaar te voorkomen. Hij heeft misschien ook wel een betere crosspass in huis, hoewel Kompany kon dat ook."