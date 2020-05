Emma Meesseman grijpt net naast MVP-titel in EuroLeague

Jagoepova (28) speelt voor Fenerbahçe in Turkije, Meesseman voor Jekaterinenburg uit Rusland. Meesseman moest haar tweede plaats delen met de Amerikaanse Alyssa Thomas (USK Praag). De drie hoorden twee dagen geleden ook al tot het Team van het Seizoen uit de EuroLeague.

Drie actoren mochten punten geven: de coaches zetten de 26-jarige Belgian Cat op 4, de media op 2 en de fans op 6. Globaal eindigde Meesseman zo op 2.

Tweevoudig titelverdediger Jekaterinenburg beëindigde het reguliere seizoen met 13 zeges en 1 nederlaag. De play-offs vielen door de coronapandemie in het water.

Vorig jaar werd Meesseman in het shirt van de Washington Mystics verkozen tot MVP van de WNBA-finale. In 2018 werd ze uitgeroepen tot MVP van de Final Four van de Euroleague.