Jolien D'hoore: "Gedachte om te stoppen met koersen kwam wel eens in mijn hoofd"

D'hoore: "Voorbereiding op Spelen is heel slopend"

Op de Spelen in Rio veroverde Jolien D'hoore 4 jaar geleden brons in het omnium. Het uitstel van de Spelen in Tokio was een opdoffer voor onze landgenote.



"De afgelopen weken wist ik eigenlijk niet goed wat ik moest denken. Je werkt 4 jaar naar de Olympische Spelen toe en dan worden die plots uitgesteld."



Heeft D'hoore eraan getwijfeld om nog door te gaan met koersen? "Die gedachte is wel in mijn hoofd gekomen. Het is een beetje zoals Pieter Timmers. Ik ben ook niet meer bij de jongste", zegt D'hoore, die in maart 30 werd.

"Ik dacht wel een eens: "Kan ik het er nog voor opbrengen?" Want die voorbereiding is wel een heel zware periode. De mensen zien enkel de mooie dingen op de Spelen. Maar het harde werk daarvoor zien ze niet. Fysiek en mentaal is die voorbereiding heel slopend."



"Maar nu ik al zolang thuis zit, begint de zin om te koersen weer helemaal terug te keren. Ik denk dat ik er nog eens alles zal voor doen om goed te zijn op de Olympische Spelen."

"Ik zal nog eens goed bespreken met de bond hoe we het allemaal zullen aanpakken."