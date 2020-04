IOC: "Olympische Spelen in Tokio niet afhankelijk van coronavaccin"

Yoshitake Yokokura, de voorzitter van de Japanse gezondheidsorganisatie, liet eerder deze week verstaan dat het zonder een goed vaccin ook volgend jaar lastig zal zijn om de Olympische Spelen in Tokio te houden. Hij werd daarin bijgetreden door Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh.

IOC-lid John Coates relativeert die stelling. "De Olympische Spelen in Tokio zijn niet afhankelijk van een vaccin tegen het coronavirus, al zou een vaccin uiteraard wel helpen", zegt Coates.

"Met de Wereldgezondsheidorganisatie WHO hebben we de afspraak dat we doorgaan met de voorbereidingen. Er zijn meerdere mogelijkheden die tot een oplossing kunnen leiden. We proberen ons overal op voor te bereiden. Dat neemt niet weg dat de gezondheid van alle betrokken mensen op de eerste plaats staat", aldus de Australiër.