VAL: "Richtlijnen laten onvoldoende ruimte om atletiektrainingen volop op te starten"

Vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat sportactiviteiten in de buitenlucht en waarbij contact vermeden wordt weer toegelaten worden vanaf 4 mei. Dat betekent dat atletiek weer mag worden beoefend.



"Maar de federatie is er echter van overtuigd dat de richtlijnen in fase 1a (vermoedelijke start 4 mei) onvoldoende ruimte laten om de trainingen in de atletiekclubs al voluit terug op te starten", schrijft de Vlaamse Atletiekliga (VAL).

"Het is slechts mogelijk om te sporten in groepjes van 3 personen, inclusief de trainer, met respect van alle reeds geldende spelregels qua veiligheid. Gezien de omvang van onze clubs, is het niet mogelijk om voldoende grote aantallen atleten georganiseerd en veilig te laten trainen onder deze voorwaarden."

De VAL verbiedt de clubtrainingen niet. Ze geeft wel nog enkele richtlijnen mee aan haar clubs: "neem contact op met de lokale overheid om af te spreken of er lokale richtlijnen zijn bovenop de federale richtlijnen, vraag na of de atletiekaccommodaties zullen worden opengesteld vanaf fase 1a, of in latere fases, en koop het nodige hygiënisch materiaal aan."

Op vlak van wedstrijden blijven voorlopig enkel competities tot 1 juni geschorst, of de atletiekwedstrijden daarna hernemen, is nog niet duidelijk.