Onzekerheid en angst bij sporters: "Oproep aan de overheid: neem beslissingen"

Wat kan hij hen dan aanraden? "Je moet elke dag zeggen: dit zal ik doen, dit is mijn doelstelling, zo zal ik er structuur in aanbrengen en daar heb ik dan ook de discipline voor."

"Als je dan wacht op het advies van de Veiligheidsraad en er wordt niet gesproken over sport, dan is dat bijzonder moeilijk voor topsporters die op duidelijkheid zitten te wachten."

"Competitie is essentieel voor een sporter en dat valt steeds weg. Het hoopt zich op. Er is geen zicht op wanneer het gedaan zal zijn."

"De cijfers over depressieve gevoelens gaan steeds de hoogte in, in de foute richting", vertelt sportpsycholoog Jef Brouwers bij Radio 1.

Eline Berings: "Ik zie een soort van moeheid"

Hordeloopster Eline Berings baalt zelf dat het ene na het andere doel wegvalt, maar is als sportpsychologe ook vertrouwd met wat deze coronacrisis allemaal veroorzaakt in de sportwereld.

"Onze wereld is compleet door elkaar geschud. We leven in een prestatiecultuur. We zijn altijd met trainingen en structuur bezig. We weten altijd waar we naartoe willen en moeten."

"Maar momenteel is er een grote leegte met vraagtekens en onzekerheden. Ik merk bij mezelf en bij collega's dat er een soort van moeheid optreedt."

"We willen wel, want we zijn allemaal karakters. Maar als er niets is waar je naartoe wordt gezogen, dan is het mentaal een uitdaging om te blijven trainen."