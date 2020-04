David Goffin kan ook zegevieren in Madrid met virtueel racket

Bij gebrek aan tennistoernooien heeft het Masters 1.000-toernooi van Madrid een virtuele editie op poten gezet. De opbrengsten - 150.000 euro voor de mannen en voor de vrouwen - gaan naar de tennissers die financieel in de problemen dreigen te komen.

David Goffin is een van de zestien spelers die is onderverdeeld in vier groepen. Zijn openingswedstrijd tegen Lucas Pouille vormde geen probleem: 3-1. Goffin staat zo een stapje dichter bij de kwartfinales.

Onze landgenoot heeft nog duels tegen Alexander Zverev en Karen Khachanov op het programma staan. Op 13 juli zou het tenniscircuit weer op gang moeten komen.