Denis Odoi in Londen: "Terug naar België? Dan zou het een goeie club moeten zijn"

De maatregelen in Londen zijn vergelijkbaar met die in België. "Ik mis het voetbal wel natuurlijk, maar wat ik vooral mis is sociaal contact", vertelt Odoi.

Onze landgenoot woont met zijn gezin in Londen. "Ik wil gewoon eens praten met andere mensen, en niet via mijn gsm. Ik train nog wel om fit te blijven, maar we weten niet wanneer er nog gespeeld wordt."

Fulham stond 3e in de Engelse 2e klasse en maakte dus nog kans op promotie. "We hadden als doel om rechtstreeks te promoveren en daarvoor moesten we in de top 2 eindigen. Dat zou niet makkelijk worden, maar kon nog. Daarom weet je ook, als de competitie nu opstart, is het meteen money time. Dan spelen we eerst tegen de nummer 4 en dan tegen de leider. Er is geen ruimte meer voor foutjes. Je moet meteen competitief zijn."

"Of ik vind dat er nog gespeeld moet worden? Ik denk dat de bonden dat zeker nog willen, maar de regering heeft uiteindelijk het laatste woord. Het is allemaal vaag. In andere sporten lees ik dat ze al beslist hebben, zoals de basketbalcompetitie in België of het hockey. Dat is voorbij. Waarom kan dat in voetbal niet? Daar gaat het vaak enkel over financiële belangen. Maar misschien is het verlies voor de basketbalclubs in België procentueel even zwaar? Toch durven zij het wel."

Wat vindt Odoi van de discussie over de spelerslonen? Moeten voetballers een deel van hun loon inleveren?

"Ik ben de vertegenwoordiger van Fulham in de PFA, de spelersvakbond. Sommige clubs willen graag een algemene regel, maar dat zijn meestal clubs die er slecht voorstaan. De PFA is het daar niet mee eens. Waarom moeten clubs verplicht worden om spelers te doen inleveren als de club dat niet wil? Als een club al jaren slecht geleid wordt, moeten de spelers daar niet het slachtoffer van worden. Zij hebben een contract."