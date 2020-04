In Zolder zijn het nu bulldozers die over het circuit razen

Momenteel racen er geen autocoureurs in Zolder, maar wel bulldozers (technisch gezien walsen). Zij voorzien het circuit van een verse laag asfalt.

"Voor de nationale kampioenschappen vond ik dat nog niet noodzakelijk, voor de internationale DTM-race misschien wel", vertelt rijder Sam Dejonghe, die kind aan huis is in Zolder. "Hier en daar stroomde er water over het circuit en waren er stukken aan het wegzakken."

"Nieuw asfalt is altijd leuk voor een autocoureur, zeker voor een Belg. Voor ons betekent een nieuwe laag een nieuwe uitdaging in Zolder. Dat wordt leuk als we binnenkort weer aan de slag mogen", grijnst hij.

Wanneer dat is, kan Dejonghe nog niet zeggen. Net als zijn partner Tom Boonen hoopt hij snel weer achter het stuur van de open Norma te kunnen kruipen in het Belcar-kampioenschap, met de 24 uur van Zolder als afsluiter. Die wedstrijd is verschoven naar begin november.