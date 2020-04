Red Flame Ella Van Kerkhoven onder het mes: "'Hopelijk is alles gefixt"

Van Kerkhoven maakte het nieuws over haar operatie in het AZ Monica in Antwerpen op Instagram bekend. "Ik had heel wat blessureproblemen het voorbije seizoen. Daarom had ik dinsdag een operatie. Hopelijk is alles nu gefixt."

"Ondertussen ben ik weer thuis en voel ik me goed. De komende weken zal ik rusten en revalideren, maar voor je het weet zal ik er weer staan en sterker dan ooit."