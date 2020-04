Hendrik Tuerlinckx: "Wou na 12 jaar Roeselare naar buitenland, maar staat on hold"

"Moeilijk verhaal voor de kleinere clubs"

"Onze topclubs kunnen wel tegen een stootje. Het probleem ligt bij de andere clubs. We zijn maar met 8 in België. Ik vrees dat de "mindere" clubs heel veel creativiteit aan de dag zullen moeten leggen om te overleven. Dat wordt een lastig verhaal."

"Dat zorgt voor een serieus financieel verlies", zegt Tuerlinckx aan Sporza. "Natuurlijk hebben we begrip voor de situatie, maar het is tegelijkertijd ook jammer dat dit moet gebeuren."

Het coronavirus houdt de sportwereld nog altijd in zijn greep. Net als in veel andere sporten zijn ook de spelers van bekerwinnaar Roeselare op technische werkloosheid gezet.

"Goed dat in het volleybal geen kampioen is uitgeroepen"

In tegenstelling tot in het basketbal werd er in onze volleybalcompetitie geen kampioen uitgeroepen. Een goede beslissing vindt Tuerlinckx.



"Alles moest nog beslist worden. Als ze het gedaan hadden zoals in het basketbal, was Aalst kampioen. Ik wil geen afbreuk doen aan hun prestatie, maar in de onderlinge duels hadden we toch al bewezen dat we beter waren."



"Dit seizoen zijn er al 2 prijzen verdeeld: de Supercup en de beker. Wij hebben die allebei gewonnen. Het had dus een absoluut boerenjaar kunnen worden. Hoe de Europese tickets nu verdeeld moeten worden, dat moeten ze bij de bond maar uitmaken. Daar lig ik niet wakker van."