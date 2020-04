Woensdag toch een Buitenspeeldag: "Allereerste online versie, live in je kot"

Een aantal organisaties in Vlaanderen (jeugddienst Gent, jeugddienst Lokeren, etc) is momenteel volop aan de slag om jouw kinderen een leuke online versie van de Buitenspeeldag aan te bieden.

Ook Sport Vlaanderen springt mee op de kar met beweegopdrachten van Multimove en Sportsnack. "De kinderen, daar doen we het voor", zegt Sport Vlaanderen.

Willen je kinderen graag deelnemen? Surf dan woensdag 22 april om 16.20u naar de Facebookpagina Multimove voor kinderen. Je zoon en/of dochter krijgt een live sessie met een aantal beweegactiviteiten voorgeschoteld. Stuk voor stuk leuke oefeningen die ze met materiaal in en rond je kot kunnen uitvoeren.

Sport Vlaanderen: "Op naar een toffe Buitenspeeldag: in ons kot!"