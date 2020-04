Toppers kunnen weer zwemmen in Antwerpen: "Heel belangrijk voor de zwemmers"

Door de coronamaatregelen werd het Wezenbergbad een poosje geleden gesloten, waardoor de zwemmers van coach Ronald Gaastra op het droge moesten blijven. Maar sinds maandag is het topsportbad weer geopend, het publieke zwembad blijft wel gesloten.

"Dit hadden onze toppers echt nodig", legt Ronald Gaastra uit. "Zwemconditie gaat sneller achteruit als je niet zwemt, omdat je die spieren anders minder gebruikt. Voor de zwemmers is het dus heel belangrijk dat ze weer in het water kunnen gaan."

Tijdens de trainingen worden de coronamaatregelen perfect gerespecteerd. "We trainen in groepen, waardoor er maar één zwemmer per baan is. Zo is er altijd minimaal 2,5 meter afstand tussen de zwemmers en ook in de kleedkamers wordt de social distancing makkelijk gerespecteerd."

Ook Pieter Timmers, die vorige week zijn nakende afscheid aankondigde, ligt dus weer in het water. "Pieter gaat inderdaad niet meer naar de Olympische Spelen, maar dat betekent niet dat hij nu al gestopt is met zwemmen", benadrukt Gaastra.

"Hij focust nu op het EK, dat eind augustus gepland is. En in het najaar is er ook nog de International Swimming League. Daar zal hij zijn laatste wedstrijden zwemmen."