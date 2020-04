Remco Evenepoel: "Mijn tweede uitdaging wordt echt héél zwaar"

"Onderweg at ik om het uur een bar. Af en toe stopte ik bij de bakker voor een rijsttaartje of carré confiture. Dat moet, want anders red je het niet als je bijna 10 uur op de fiets zit."

"Ik had 's ochtends goed ontbeten. Het was zelfs vrij moeilijk om alles binnen te krijgen, kwestie van een hongerklop onderweg te vermijden."

"In het begin viel het mee, omdat het windstil was. Maar naarmate de tocht vorderde, werd het steeds zwaarder met de wind in mijn gezicht. Maar goed, uiteindelijk is het wel aardig gelukt."

"Eigenlijk verandert er voor een renner niet veel"

Een wielrenner leidt een zeer gestructureerd leven: eten, trainen/koersen, rusten. Dat patroon herhaalt zich nagenoeg elke dag.

"Op zich verandert er voor ons dus niet heel veel tijdens deze corona-lockdown", zegt Evenepoel.

"Wij zitten altijd op onze fiets en rusten voor de rest veel. Maar het is nu wel jammer dat we op een rustdag eens geen terrasje kunnen doen of naar het centrum kunnen."

"Het zwaarste is dat we geen concreet doel hebben in de wielerkalender. De grote vraag blijft wanneer alles weer kan opstarten. Het is sowieso nog lang tot het wielerseizoen weer begint. Het is moeilijk om de focus te houden, daarom doe ik nu per week 1 of 2 gekke "challenges". Dat is iets om naar uit te kijken."