Hoe ziet de toekomst van Lokeren eruit? Dit zijn de 3 scenario's

Scenario 1: Lokeren begint opnieuw in 4e provinciale

Het eerste, en wellicht minst waarschijnlijke, scenario is dat Lokeren zijn verlies pakt en helemaal onderaan de ladder van het Belgische voetbal, in 4e provinciale, opnieuw begint.

Scenario 2: Lokeren fuseert met een club uit 2e of 3e amateur

Dit 2e scenario heeft wellicht het meeste slaagkans. Er is al sprake van eventueel Zelzate maar vooral Hamme om Lokeren weer op de kaart te zetten. "Ik vind het in dit soort gevallen altijd raar dat de club die failliet is toch de baas blijft", zegt Filip Joos. "Je slokt de andere gewoon op."

"Als ik Hamme was, zou ik ervoor pleiten om de tering naar de nering te zetten en bijvoorbeeld in 1e provinciale te gaan spelen. Dat lijkt me beter dan je wagonnetje aan een ploeg te haken die net failliet is gegaan."

Overmeire ziet toch het meest in deze oplossing. "Het zal nooit meer het Lokeren van nu zijn, maar door samen te gaan met een club uit 2e of 3e amateur kan je toch nog iets behouden."

"Achter de schermen wordt er hard gewerkt door het Collectief", weet Arnar Vidarsson. "Alleen konden zij niet veel doen voor de club effectief failliet was."

"Ik begrijp ook dat die mensen geen 4 of 5 miljoen willen betalen om in 1e amateur te moeten spelen. Dan kun je beter eerst failliet gaan en met dat geld iets lager beginnen."

"Het is wel belangrijk dat het Collectief ook effectief samenwerkt en het niet iedereen in zijn eigen hoek en iedereen voor zijn eigen postje wordt. Pas dan kun je een goeie herstart in 2e of 3e amateur krijgen."