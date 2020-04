Shiffrin na rouwperiode voor vader: "Op berg voel ik me dichter bij hem"

Begin februari verloor Shiffrin onverwacht haar vader Jeff op 65-jarige leeftijd, na een ongeluk bij hem thuis in Colorada. Ze laste een pauze in en kwam verschillende wereldbekerwedstrijden niet meer in actie, waardoor ze haar titel niet kon verdedigen.

De tweevoudig olympisch kampioene, die 66 wereldbekermanches op haar palmares heeft, wou midden maart in het Zweedse Are weer in actie komen, maar die wereldbekerwedstrijd werd afgeschaft vanwege het coronavirus.

Een maand later lijkt de Amerikaanse weer klaar voor een herstart. "Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat mijn motivatie aan het toenemen is. Ik wacht op Sölden, op de eerste race van het seizoen." In Tirol gaat in oktober traditioneel het WB-seizoen van start. "Daar wil ik zijn. Dat had mijn vader ook gewild. Op de berg voel ik me dichter bij hem."