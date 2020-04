Last minute kampioenen: Schalke 04, de kampioen van het hart

Van 6 naar 2 titelkandidaten

Met nog 5 speeldagen is het verschil tussen leider Schalke 04 en de 6e in de stand Kaiserslautern slechts drie punten. Bayern hangt ook in het achtervolgingspeloton op twee punten.

Als titelverdediger sleept Bayern München zich door het Bundesliga seizoen. De ploeg van Ottmar Hitzfeld heeft in 29 matchen al 9 keer verloren, vicekampioen Leverkusen zelfs al 10 keer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het slot van de competitie ongemeen spannend dreigt te worden.

De voorbije 21 seizoenen ging het kampioenschap in de Bundesliga maar liefst 15 keer naar Bayern München, van die 15 titels had ‘der FCB’ 10 keer op zijn minst 10 punten voorsprong. Spanning en de Bundesliga, dat is dus geen goede combinatie. De voetbalfan in Duitsland zat in het seizoen 2000-2001 dan ook wekenlang op het puntje van de stoel.

Königsblaue Belgen

Wilmots heeft na het EK Gelsenkirchen een jaartje verlaten en speelt dat seizoen bij Girondins Bordeaux. Mpenza is niet de enige Belg in de selectie van de Nederlandse trainer Huub Stevens. Nico Van Kerckhoven is er al aan zijn derde seizoen toe.

In zijn tweede seizoen in Duitsland, net na EURO 2000, haalt de dan nog maar 22-jarige Mpenza een hoog niveau. Niet het minst omdat zijn spitsbroeder Ebbe Sand heet. De Deen is intelligent, weet Mpenza te sturen en scoort maar liefst 22 keer.

Bij Schalke 04 is de ploeg al jaren Belgisch getint. Dankzij Rode Duivel Marc Wilmots won de club in 1997 de UEFA-beker. Door bemiddeling van Wilmots koopt manager en duivel-doet-al Rudi Assauer in 1999 Emile Mpenza weg bij Standard.

Es wird doch niemals sein

De haat jegens Bayern om zoveel geluk wordt nog groter. Oliver Kahn doet er op de laatste persconferentie voor de slotmatch in Hamburg nog een schepje bovenop. “Heel het stadion zal tegen ons zijn, heel het land zal tegen Bayern zijn. Is er iets mooiers dan dat?”, grijnst de legendarische Bayern-doelman.

Manager Uli Hoeness valt Ottmar Hitzeld in de armen, perschef Marcus Horwick komt aangerend om te melden dat Stuttgart gescoord heeft en de geblesseerde Mehmet Scholl maakt met vingergebaren aan zijn ploegmaats op het veld duidelijk dat het 1-0 is. Bayern waant zich kampioen en de vreugde bij spelers en fans in het Olympiastadion is immens.

Op de voorlaatste speeldag wordt de spanning nog opgevoerd. Schalke verliest met 1-0 in Stuttgart. De titeldroom van ‘Die Knappen’ stort helemaal in als honderden kilometers verder in München precies vijf seconden later Alexander Zickler de winning goal (2-1) maakt voor Bayern München tegen Kaiserslautern.

Afscheid van Parkstadion

Toch is het op zaterdag 19 mei 2001 feest in Gelsenkirchen. Schalke kan terugblikken op een geweldig seizoen en het speelt voor de allerlaatste keer in het aftandse Parkstadion. Over enkele maanden neemt de club zijn intrek in de gloednieuwe arena die slechts op enkele tientallen meters van het Parkstadion gelegen is.

Met een parade van alle supportersclubs en de landing van tientallen parachutisten wordt de middag ingezet. Iedereen is in blauw-wit getooid, de zon straalt en het wordt tegen Unterhaching een sensationele partij en een onvergetelijke dag. Unterhaching moet winnen om in de Bundesliga te blijven, Schalke ook om de hoop levend te houden. Bayern heeft genoeg aan een gelijkspel in Hamburg om ‘Meister‘ te worden.

Unterhaching, een kleine stad vlakbij… Munchen, heeft het jaar voordien al gestunt door op de laatste speeldag Leverkusen van de titel te houden en zo grote broer Bayern de 16e landstitel cadeau te doen. Schalke is weinig geïnspireerd en komt 0-2 en 2-3 achter.

Die tussenstand dringt in Hamburg door waar het nog 0-0 staat en de Bayern-fans in Hamburg schreeuwen het uit: “Meister! Meister! Meister!“. In het Parkstadion houden de luidruchtige supporters intussen hun mond en beginnen ze te denken welk relikwie ze straks uit het stadion gaan meenemen als de match plots nog keert en Schalke het Parkstadion uiteindelijk nog uitwuift met een 5-3 zege.