Maandag definitief licht uit en boeken toe voor Sporting Lokeren?

De ondernemingsrechtbank van Dendermonde spreekt zich (waarschijnlijk) maandag uit over de zware financiële problemen en het problematisch betalingsverkeer bij Sporting Lokeren.

De club bouwde dit seizoen forse schulden op, sommige leveranciers kregen niets betaald en de lonen van spelers en werknemers werden niet gestort. De spelers en trainers legden na hun laatste competitiematch op 28 februari daarom het werk neer.



"De vraag is nog steeds om de club failliet te verklaren. Het is afwachten of Louis de Vries, voorzitter van de club, alsnog met één of andere oplossing op de proppen gaat komen tegen dan. Tot op heden is de situatie echter onveranderd."

"Er zijn geen nieuwe financiële middelen en de schulden die er al waren zijn dezelfde gebleven. De club heeft dus nog enkele dagen de tijd om de rechtbank te overtuigen van het feit dat de boeg alsnog kan omgegooid worden", zegt advocaat Kris Goeman.

Helemaal zeker is het nog niet dat maandag het doek valt. De kans bestaat dat de rechtbank, waar de zaak met een videoconferentie behandeld wordt, nog geen uitspraak doet. "Het is afwachten op een vonnis van de rechter, maar goed ziet het er allemaal niet uit. Deze zaak sleept al zo lang aan en beterschap was er al die tijd echt niet merkbaar."

Als Lokeren slecht nieuws krijgt maandag, haalt het net niet zijn vijftigste verjaardag. Op 22 juni 1970 zag de club, een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren, het levenslicht.