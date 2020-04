Is hoogtestage nodig om top te zijn in Tour? "Hoogtetent is niet hetzelfde"

Als de Tour doorgaat eind augustus, dan zal Tom Dumoulin met een klein hartje naar de Franse bergen trekken. De Nederlander van Jumbo-Visma vreest dat hij er niets van zal bakken zonder een hoogtestage. Paul Van Den Bosch van Energy Lab begrijpt die vrees: "Slapen in een hoogtetent? Dat is niet helemaal hetzelfde."

"Of een renner op niveau geraakt voor de Ronde van Frankrijk hangt sterk af van de laatste 4 tot 6 weken voor de start", zegt Paul Van Den Bosch. "Als renners dan hun kilometers niet gedraaid hebben, dan gaan ze kapot in de Tour." In normale omstandigheden trekken de renners in hun voorbereiding op een grote ronde op hoogtestage. Maar dat is tegenwoordig onmogelijk door het reisverbod. De Ardennen zijn geen waardig alternatief, wegens niet hoog genoeg. Van Den Bosch: "Een hoogtestage heeft pas effect vanaf 1700 meter hoogte. De meeste renners trekken zelfs naar plaatsen boven 2000 meter."

"Op hoogte is de luchtdruk veel lager, waardoor er minder zuurstof in de longen en het bloed komt. Het lichaam reageert erop door de aanmaak van natuurlijke epo. Dat proces zorgt ervoor dat er meer rode bloedcellen worden geproduceerd. Die rode bloedcellen zijn belangrijk voor het transport van zuurstof in het lichaam." "Als een renner dan weer op zeeniveau komt, zal er meer zuurstof getransporteerd worden naar de werkende spieren. En er gaat uit de verbranding van koolhydraten en vetten meer energie geleverd kunnen worden. Het gevolg is dat je beter presteert."

Is het mogelijk om een hoogtestage te simuleren? "Ja. In een hoogtetent", zegt Van Den Bosch. "Maar daar zijn een aantal nadelen aan verbonden." "Je kunt wel in een hoogtetent slapen, maar je kunt er niet bergop trainen. En dat gebeurt wel op hoogtestage. Het meest gehanteerde protocol is Live High - Train Low: op hoogte slapen en leven en op een lager niveau trainen. Toch worden die trainingen nog gecombineerd met klimtrainingen. Al was het maar dat de renners terug naar hun hotel moeten klimmen." "Ten tweede maakt een hoogtetent best wat lawaai. Dat maakt het voor sommige renners moeilijk om er normaal en voldoende te slapen." "Een derde probleem is dat je 12 uur per dag op hoogte moet vertoeven om er een optimaal effect van te hebben. Op de Teide op Tenerife of de Sierra Nevada in Spanje is dat gemakkelijk haalbaar. Maar in een hoogtetent? Dat is niet aangenaam."

Tom Dumoulin is natuurlijk niet de enige van wie het trainigsschema verstoord is. Kan hij zich niet optrekken aan het feit dat alle renners in hetzelfde schuitje zitten? "Renners zijn gewoontedieren. Als Tom Dumoulin zijn vorige goede prestaties in grote rondes geleverd heeft nadat hij op hoogtestage is gegaan, dan legt hij een (terechte) link tussen de twee. Als die voorwaarde dan wegvalt, dan brengt dat twijfel met zich mee." "Dumoulin focust daarbij vooral op zichzelf. Wat heb ik nodig om in de ideale omstandigheden aan de start te komen? Als die voorwaarden wegvallen, zal het hem worst wezen of anderen al dan niet op hoogtestage konden gaan."

"We zitten op dit moment met trainingen op 2 snelheden en nadien misschien met wedstrijden op 2 snelheden. Vandaag zijn er renners die enkel op rollen mogen trainen, anders kunnen wel nog buiten." "Sommigen kunnen hier trainen in een hoogtetent. In landen als Italië en Noorwegen wordt een hoogtetent als doping aanzien. Daar is het een onnatuurlijke manier om je prestaties te bevorderen."