Vandegoor: "Gemiste kans dat ze Giro en Vuelta niet inkorten"

Even dreigde het vlaggenschip van het wielrennen schipbreuk te lijden dit jaar, maar met een Tourstart op 29 augustus lijkt de rust op zee toch weergekeerd te zijn. Lijkt, want wielerjournalist Christophe Vandegoor roept nog geen hosanna.

Ik vind het heel voorbarig, al die data die nu worden vastgelegd. De mensen van de Tour zullen uiteraard wel contact gehad hebben met de gezondheidsinstellingen, maar hoe kunnen we nu al voorspellen hoe het virus zal evolueren? Dat kan niemand. Ik hoor experts op het nieuws zeggen dat er mogelijk een opstoot van het virus komt in september-oktober, naar de kerstperiode toe. En dan zouden we renners van over de hele wereld laten invliegen om in Frankrijk te koersen? En daarna nog in Italië, een van de zwaarst getroffen landen? Anderzijds hoorde ik Marc Van Ranst onlangs over de zomerfestivals zeggen: "We moeten de mensen ergens toch wat hoop geven, daarom zetten we de deur op een kier." Dat geldt ook voor de koers, toch ook een sector die vecht om te overleven. De voorbije weken zag je wel aan alles en iedereen dat voor veel ploegen het seizoen voor 70 à 80% gered is als de Tour kan doorgaan. Daarom mocht de Tour ook bepalen wanneer de koers gereden moest worden en hadden ze de luxe om het zo lang mogelijk uit te stellen. De Fransen van ASO zijn de baas.

Behoudt de Tour zijn uitstraling als de koers in september is?

Als de Tour doorgaat, wordt het wel interessant om te kijken of de wedstrijd zijn zelfde uitstraling behoudt. De Tour heeft een immense geschiedenis, maar die heeft het ook te danken aan de plaats op de kalender: zon, vakantie, mediterraans,... De voorbije jaren was de Giro minstens even spannend als de Tour, maar die koers wordt wel gereden in een periode dat de meeste mensen werken of naar school gaan. Toch moet je je niet voorstellen dat er nu plots geen kat op de flanken van de cols zal staan. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe ze dat zullen managen. Ik was in de voorbije Parijs-Nice, toen er ook zogezegd gekoerst werd zonder publiek. In de finishzone werden de mensen weggehouden met dranghekken, maar dan stonden de mensen dáárachter weer opgepakt. Het probleem had zich gewoon verplaatst.

Er zal niet plots geen kat op de cols staan omdat de Tour in september gereden wordt. Ik ben benieuwd hoe ze dat zullen managen. Christophe Vandegoor

Waarom doen ze nu niet waar ze al jaren over spreken?

Door de nieuwe datum van de Tour en meteen erna het WK worden de Vuelta en de Giro naar achteren gedrongen. Maar niemand spreekt erover om die grote rondes in te korten naar 2 weken. Ik vind het een gemiste kans om nu niet te doen waar ze al jaren over spreken. Renners worden in die grote rondes gepusht richting een grens. Na 14 dagen krijg je echt wel dezelfde top 3. Ze hadden gewoon out-of-the-box moeten denken. Misschien zal dat nog gebeuren, maar ik betwijfel het. Uiteindelijk willen ze in dat najaar ook nog alle monumenten, van Milaan-Sanremo over de Ronde tot Lombardije, op de kalender proppen. En dan hebben ze ook nog benadrukt dat ze niet willen tornen aan de koersen die nu al op het programma stonden in het najaar... Christophe Vandegoor