Kai Reus valt uurrecord Victor Campenaerts aan: "Het kan nog veel scherper"

"Ik wilde de poging eigenlijk in augustus dit jaar doen, maar het project moest vanaf nul opgestart worden. Ik zit niet bij een bestaande ploeg. In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan", zegt Kai Reus in een gesprek met Sporza.

De renner zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan, toen hij uitkwam voor Roompot. Hij begon zijn wielercarrière bij Rabobank, waar hij in 2007 zwaargewond raakte bij een trainingsrit. Reus werd dagen in een kunstmatige coma gehouden en keek de dood in de ogen.

"Wat me drijft voor deze poging? Passie, denk ik. Wielrennen betekent heel veel voor mij. Ik krijg er kippenvel van. Ik ben veel meer dan wat er in 2007 gebeurd is. Ik heb na die val nooit meer kunnen laten zien wat ik waard was."

"Ik heb een hele rugzak vol ellende meegekregen. Maar ik houd van de sport en ik zal dat altijd blijven doen."

"Of ik dan de drang voel om me nog eens te bewijzen? Neen, echt niet. Dit is niet om te zeggen: hier ben ik en dit is wat ik nog kan. Het is puur omdat ik erin geloof en omdat ik van deze sport houd."