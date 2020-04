"Het wordt sowieso een heel aparte Tour de France"

Als de Tour de France van start gaat, valt het nog af te wachten of alle grote namen present zullen tekenen. "Titelverdediger Egan Bernal liet al weten dat hij niet zou deelnemen, al ging dat toen nog over een Tour die in juni zou starten."

"Je weet ook niet of al die renners hier tijdig zullen geraken, bijvoorbeeld uit Colombia. Of alle toprenners er zullen én of ze topfit zullen zijn, dat weten we niet."