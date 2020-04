Chris Froome 10 maanden na zware crash: "Ben zo goed als de oude"

10 maanden geleden werd Chris Froome van zijn fiets geblazen tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. De vederlichte Brit brak zijn dijbeen, zijn elleboog en meerdere ribben. Hij lag weken in het ziekenhuis en moest een kruis maken over de Tour.

"Nu ben ik zo goed als de oude", vertelde Froome gisteravond na een klimwedstrijd op de rollen. "Ik doe nog speciale oefeningen voor de rechterkant van mijn lichaam, maar ik kan mezelf weer helemaal belasten tijdens trainingen."

De 4-viervoudige winnaar van de Tour de France bereidt zich nu voor op de hervatting van het wielerseizoen, dat stilligt na de uitbraak van het coronavirus. Ook voor hem is het afwachten of de Ronde van Frankrijk dit jaar wordt gereden.

Ondertussen zit Froome thuis met zijn gezin. "Ik train vaak op de rollen, ik voer fitnessoefeningen uit of ik ben met de kinderen aan de gang. Soms werken we op mekaars zenuwen, maar we komen er wel door", zegt hij nog over de coronacrisis.