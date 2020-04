Stirling Moss, de beste rijder die nooit F1-kampioen werd, is overleden

Stirling Moss nam tussen 1948 en 1962 deel aan 529 races, waarvan hij er maar liefst 212 won. Daarbij ook 16 F1-races, maar die ene wereldtitel was hem nooit gegund.

In 7 jaar tijd eindigde Moss 4 keer 2e en 3 keer 3e. Een van de redenen hiervoor was dat hij erop stond om in een Britse auto te rijden. "Je kunt beter eervol verliezen in een Britse auto dan winnen in een buitenlandse", zei hij hierover.

Het typeert niet alleen hoe er in de jaren 50 naar autoracen werd gekeken, maar ook de persoon-Moss, een Brit in hart en nieren.



Na zijn actieve carrière bleef Moss een veelgevraagde gast in de media, met onder meer rolletjes in films en series. Zo is de naam Stirling Moss tot zijn dood op 90-jarige leeftijd een begrip gebleven in Engeland. "Hij is overleden zoals hij leefde: hij zag er prachtig uit", zegt zijn vrouw over zijn afscheid.