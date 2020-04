IOC-voorzitter: "Je kunt niet zeggen dat we geaarzeld hebben"

"De spelen uitstellen was een beslissing die ondersteund werd door alle 206 IOC-lidstaten, alle federaties, IOC-leden en afgevaardigden van de atleten. We hadden alleen enkele dagen nodig om tot een akkoord te komen en een nieuwe datum te vinden. Dat is logisch, maar je kunt niet zeggen dat we geaarzeld hebben."

"Zo'n beslissing mag je als eindverantwoordelijke niet instinctief nemen", vertelt Bach. "Het overleven van de Spelen en hun culturele erfgoed stond op het spel, maar onze eerste prioriteit was altijd de gezondheid van de atleten en om de verspreiding van het virus tegen te gaan."

Even leek het erop alsof het IOC krampachtig wilde vasthouden aan komende zomer voor de Olympische Spelen, maar uiteindelijk moest voorzitter Thomas Bach ook plooien voor het coronavirus. Dat was een heel ingrijpende beslissing met grote gevolgen voor de hele sportwereld.

Ik ben ervan overtuigd dat we de juist beslissing genomen hebben, waardoor de Spelen toch kunnen doorgaan. En dat is in het belang van alle betrokken partijen.

Een definitieve afgelasting was nooit een optie, zegt Bach. "Om complottheorieën tegen te gaan, wil ik benadrukken dat we verzekerd waren tegen een afgelasting, maar niet tegen een uitstel. Voor dat laatste heb je bovendien groen licht nodig van het lokale organisatiecomité. Daarnaast moest de Japanse overheid ook akkoord gaan om het project een jaar langer te ondersteunen."



En wat als het coronavirus volgend voorjaar opnieuw flink om zich heen grijpt? "We laten ons leiden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Zij stonden achter onze beslissing om de Spelen te verplaatsen naar de zomer van 2021. Ineens uitstellen naar 2022 was voor Japan trouwens onhaalbaar."