smeerem: Bescherm jezelf en je kinderen tegen de zon bij het sporten

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kinderen en kan zeker in deze periode deugd doen. Ultraviolette straling zorgt voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar de huid van kinderen is nog jong en dus extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen.

Daarom lanceerde Sport Vlaanderen samen met Gezond Sporten Vlaanderen, UZ VUB en de Stichting tegen Kanker vorig jaar de sensibiliseringscampagne #smeerem. Die moet onder het motto "Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd!" ouders ertoe aanzetten om sportende kinderen te beschermen tegen de zonnestralen. Want een keer verbrand, heeft een kind de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker.

Die boodschap is natuurlijk niet alleen belangrijk voor kinderen. Ook volwassenen moeten zich steeds goed beschermen tegen de zon. Mensen blijven het fenomeen huidkanker onderschatten, maar het aantal mensen met die kanker is in de laatste 10 maanden verdrievoudigd. Blijf dus sporten en bewegen met het hele gezin, maar vergeet je zonnecrème nooit.