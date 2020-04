Zlatan doet in Zweden wat hij in Italië niet meer mag: trainen

Zlatan Ibrahimovic brengt zijn dagen in deze coronatijden door in Stockholm. Hij is het zwaargetroffen (Noord-) Italië ontvlucht en keerde terug naar zijn thuisland, waar de maatregelen veel minder streng zijn.

In Zweden ligt de competitie stil, trainen mag er wel nog. Hammarby organiseerde donderdag een vrijblijvende training voor spelers die in groep wilden trainen. En kijk, superster en mede-eigenaar Ibrahimovic trok een trainingspak van de club aan om mee te doen.

Maandag begint de club trouwens opnieuw met volwaardige trainingen voor iedereen, staat op de website van, de club te lezen.

Ibrahimovic kocht zich in november in bij Hammarby. Een investering die veel kwaadbloed zette bij de voetbalsupporters in Malmö, zijn thuisstad. Zijn standbeeld werd daar zwaar beschadigd.