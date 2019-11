Zlatan strikes again: geen speler, maar mede-eigenaar van Hammarby

Hammarby laat vandaag in een persbericht weten dat Ibrahimovic voor 50% aan aandelen heeft gekocht bij de Zweedse tak van AEG. Vermits het bedrijf de Zweede club mee in handen heeft, wordt Zlatan er zo mede-eigenaar. Kleine noot: Ibrahimovic speelde tot voor kort voor LA Galaxy, een club die ook in handen is van AEG.

"Met Ibrahimovic, een van de meest gerespecteerde en ervaren spelers in het milieu, zullen de opportuniteiten voor Hammarby alleen maar toenemen", klinkt het bij een tevreden Dan Beckerman, CEO van AEG.

Ibrahimovic vult zelf aan. "Hammarby is een geweldige club, met gepassioneerde fans en een gerespecteerde historiek. Ik ben onder de indruk wat de club de voorbije jaren op en naast het veld heeft laten zien. Ik kijk ernaar uit om mee mijn schouders te zetten onder een van de meest inspirerende clubs in Zweden."

Met dit nieuws kunnen we een nieuwe streep trekken door de naam Hammarby als het gaat over de speculatie waar Ibrahimovic zijn sportieve carrière zal verderzetten. Vorige maand leek de Zweed nog op weg naar Spanje, maar dat bleek om een publiciteitsstunt te gaan.

Zijn naam werd de voorbije maand ook al in verband gebracht met heel wat andere clubs: AC Milan, Bologna, Napoli, Flamengo en Perth Glory.