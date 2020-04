Karel Fraeye spiekt bij Nederland voor oplossing 1B: "Lagere lonen & meer kans op promotie"

Het voorbeeld van de Keuken Kampioen Divisie

De salarissen liggen bij zowat alle clubs in de tweede afdeling een pak lager: het gros van de spelers voetbalt er voor 1.500 tot 3.000 euro netto per maand, met heel beperkte wedstrijdpremies. Jonge spelers investeren in zichzelf om zich in de kijker te spelen, in de wetenschap dat clubs spelers ook alle kansen bieden in het eerste elftal.

Niemand die klaagt over een teveel aan wedstrijden. Ook voor de interlandbreak heeft de KNVB een eenvoudige oplossing: clubs in de tweede klasse die niet wensen te spelen tijdens interlandvoetbal, kunnen simpelweg hun wedstrijd verplaatsen.

Naast de Eredivisie is bij de noorderburen ook de Keuken Kampioen Divisie actief in het profbestaan. Geen gedrocht met 8 clubs, maar een volwaardige competitie met maar liefst 20 ploegen, twee directe promovendi en een mogelijke derde die kan promoveren via een play-offsysteem met ook clubs uit de Eredivisie.

Wat is er mis met semiprofessionele spelers in 2e klasse?

Dat een relatief jonge speler als Thomas Henry (topschutter OHL) vorig seizoen verschillende 1A-clubs links liet liggen voor een lucratiever aanbod in 1B, dat is de wereld op zijn kop. Ik vermoed en ben zeker dat ook supporters zich met deze verandering zouden kunnen verzoenen. Het aantal buitenlanders in 1B oversteeg het voorbije seizoen ruim de Belgische spelers en jong talent was op één hand te tellen.

Bij een tweede niveau binnen het profvoetbal horen eigenlijk logische hiërarchische consequenties: daar hoort een pak jeugdig aanstormend talent te voetballen, spelers die net iets te oud of net niet goed genoeg zijn voor het hoogste niveau en vooral veel Belgen. En automatisch daalt je loonmassa dan: jeugdspelers zijn zelden de grootverdieners en investeren in hun carriere.

Wat is er eigenlijk mis met spelers die semiprofessioneel actief zijn in een 2e afdeling? Veelal wordt er enkel in de ochtend of een keer per dag getraind. Spelers kunnen makkelijk zelf kiezen of ze daarnaast nog een halftijdse baan of bijverdienste willen. Glenn Neven bijvoorbeeld, de absolute sterkhouder bij Lommel SK, werkt naast zijn voetbalcarrière steeds minimaal halftijds.

Clubs met directe promotie-ambitie en die een licentie voor 1A willen bemachtigen, zouden echter in dat kader vanzelfsprekend volledig professioneel moeten werken. Clubs willen via promotie weg uit 1B en moeten daarvoor waanzinnig investeren. Maar ook in de strijd om het behoud werden de budgetten elk jaar groter en groter. Spelerslonen verschilden nog nauwelijks met een aantal clubs in 1A.