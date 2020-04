Daar is de VAR weer (en meer): IFAB verduidelijkt nieuwe spelregels

Herinnert u zich nog de periode waarin de VAR een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was aan de automaat, op de trein, op het werk of in de betere voetbalpraatprogramma's?

De videoref is al een tijdje naar het achterplan verdreven, maar in een verduidelijking van de (nieuwe) spelregels van IFAB (International Football Association Board) komt de VAR nog eens aan bod. De richtlijnen waren al min of meer bekend, maar zijn nu geofficialiseerd.

Wat lezen we in het document? "Als het gaat om een ‘clear and obvious error’ of ‘serious missed incident', dan zal de VAR dat melden aan de scheidsrechter op het veld, die dan beslist of er een 'review' komt. De VAR mag in zo'n geval advies geven aan de scheids, maar het eindoordeel ligt altijd in de handen van de ref zelf."

De VAR interpelleert de veldscheidsrechter in zo'n geval en vertelt hem wat er op de beelden kan worden gezien. "De ref bekijkt vervolgens de beelden op het scherm en kiest dus voor een ‘on-field review' voor hij zijn beslissing neemt. Of de ref beslist op basis van zijn eigen indrukken en de informatie van de VAR. Dat heet dan een 'VAR-only review'."