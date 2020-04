Vrouw van Arjen Robben is genezen van coronavirus: "Gelukkig is ze hersteld"

Arjen Robben woont met zijn familie nog in München en daar raakte zijn vrouw besmet. "Het was absoluut geen leuk gevoel", vertelde Robben over wat zijn partner Bernadien ervaarde.

"Ze had last van drukpijnen op de borst en kon moeilijk ademhalen. Gelukkig is ze hersteld en heeft ze inmiddels negatief getest." De 36-jarige Robben zelf en zijn kinderen hielden zich thuis in quarantaine en raakten niet besmet.

Robben woont nu nog in Duitsland, maar daar komt binnenkort verandering in. "Komende zomer keren we terug naar Nederland. We hebben altijd gezegd dat we ooit zouden terugkeren, dat was altijd ons plan. Maar ik ben heel blij dat we nog een jaar van München hebben kunnen genieten zonder voetbal."