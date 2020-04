"Alle Red Lions zijn gemobiliseerd om de bevolking te helpen"

Vanaf donderdag zullen de Red Lions zich telefonisch inzetten om mensen in moeilijkheden te helpen. Ze springen als vrijwilliger bij op het burgerplatform Covid-Solidarity. "We zijn enthousiast om hen te helpen met hun missie", zegt Thomas Briels, aanvoerder van de nationale hockeyploeg bij de mannen.

"Het is indrukwekkend om te zien hoeveel vrijwilligers klaarstaan om mensen in nood te helpen. We zijn allemaal trots om voor België en onze fans te spelen. Nu is het hele team gemobiliseerd om de bevolking te helpen in deze moeilijke tijden."

Het burgerplatform Covid-Solidarity.org heeft sinds een week een oplossing om sociaal geïsoleerde en niet-digitaal verbonden Belgen te helpen. Dankzij een virtueel en gedecentraliseerd callcenter krijgen ze contact met een vrijwilliger uit hun buurt.

"Via het telefoonnummer 02 808 96 54 luisteren de spelers van de Red Lions mee naar de zorgen en noden van de mensen en ze geven die dan door aan vrijwilligers in heel België", zo klinkt het bij de organisatie. "We zijn echt trots dat we op de steun van de Red Lions kunnen rekenen."