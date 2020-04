Esports of E-sporten: "Het doel blijft sporten, maar technologie kan dat nog leuker maken"

"Ik ben in oktober naar het Sportinnovatiecongres geweest van Sport Vlaanderen en daar zijn ze enorm bezig met sport in de toekomst. Het ging daar onder andere ook over virtual reality en fietsen met bijvoorbeeld Zwift. Ze waren blij met de aandacht die Sporza nu had voor het virtuele racen."

"Stel, over 5 jaar is het hier in de zomer te warm om te gaan lopen. Maar je kan dat wel thuis met een loopband en airco in een virtuele omgeving doen. Daar is een markt voor."

Sporza-journalist Tom Boudeweel keek met verwondering naar de virtuele Ronde, zo vertelde hij in De Tribune. "Dit zal ook niet elke week gebeuren, maar het heeft me wel verbaasd tot wat Sporza, BKool en Flanders Classics in staat zijn op zo'n korte tijd. Ik vond het super. Ik zie er wel toekomst in."

"De marathon van New York lopen in je huiskamer, dat kan perfect"

Hallo Sport Vlaanderen? Is e-sporten de toekomst? "Ook de sportsector wordt geconfronteerd met een zeer snel veranderende omgeving en moet een manier vinden om hierop te kunnen inspelen", vertelt administrateur-generaal van Sport Vlaanderen Philippe Paquay. "Ons doel is om de sportparticipatie in Vlaanderen te doen toenemen, ook op lange termijn."

"We werken sinds 2017 samen met TomorrowLab en Living Tomorrow om antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe zal de sport er in de toekomst uitzien? Waar en wanneer zullen we in de toekomst sporten? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest "future proof"? Welke plaats zal technologie innemen in de sport?"

"In 2018 openden we de eerste VR-sportscube in Vlaanderen, in samenwerking met R.A.V.E.N en Howest. We laten bezoekers er zelf ervaren hoe VR, interactieve sport en beweeggames en technologie met gamification motiverend en drempelverlagend kunnen werken."

"We zijn ervan overtuigd dat het beleefaspect voor mensen heel belangrijk is. Wanneer je dat als een soort saus over sporten en bewegen kan gieten, kan je heel wat mensen aanspreken die je vroeger niet bereikte. Het spreekt jongeren aan en zou kunnen aanzetten om meer te sporten. En dankzij VR kan iedereen sporten in een leuke omgeving. Je kan de Ronde Van Vlaanderen fietsen op rollen of de marathon van New York perfect lopen in een fitnesslokaal of in je woonkamer."

Weg met traditonele sporten? "Neen. Traditioneel sporten en bewegen blijven superbelangrijk voor je gezondheid en dat kan je niet vervangen door technologie. Het intrinsieke van sport gaat dus niet veranderen, maar nieuwe

technologieën maken sporten nog leuker. Je kan met wearables veel meer data verzamelen, je prestaties en vooruitgang perfect bijhouden en je gaan meten met anderen. We blijven sporten en we hopen dat dat niet alleen nog via apps en smartphones gebeurt. Ook het sociale aspect van sport is en blijft belangrijk."