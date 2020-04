Liverpool excuseert zich en zet personeel niet op technische werkloosheid

Ook in Engeland kiezen meerdere clubs ervoor om technische werkloosheid in te roepen voor hun medewerkers. Ook competitieleider Liverpool.



Concreet betekende dat voor Liverpool dat het loon van de personeelsleden (niet de spelers) voor 80% door de overheid betaald zou worden. Liverpool zou zelf de overige 20% bijpassen.

Liverpool werd daarna overspoeld met kritiek. "Door deze maatregel is Liverpool alle goodwill en respect kwijt. Zwakjes, Liverpool", schreef ex-verdediger Jamie Carragher (nu analist) op Twitter. "Dit strookt totaal niet met de waarden die ik met Liverpool verbind", reageerde ex-speler Dietmar Hamann.

De kritiek werd Liverpool blijkbaar te veel en de Engelse club heeft nu beslist om het personeel toch niet op technische werkloosheid te zetten.

"We weten dat we fout waren door vorige week aan te kondigen dat we het personeel op technische werkloosheid zouden zetten. Het spijt ons daarvoor", schrijft CEO Peter Moore in een open brief.

"We willen onze werknemers zoveel mogelijk zekerheid geven. Maar niet door hen op technische werkloosheid te zetten. We zullen naar alternatieven zoeken."