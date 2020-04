"Ouders zijn erin geslaagd hun kinderen mee te laten kijken naar de Ronde 2020"

De virtuele koers werd ook elders in Europa druk bekeken. Zo namen onder meer Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Noorwegen de beelden over, voor live-uitzendingen, livestreams en samenvattingen.

Op sporza.be keken in onze livestream en video on demand nog eens zo'n 140.000 mensen naar het evenement.

Europa smulde van de Ronde 2020:

"Dit was een thriller met een schitterende winnaar"

Sporza-medewerkers achter de schermen:

Van den Spiegel: "Een verjonging van het publiek"

"Er was een grote koers- en sporthonger en dat zal wel geholpen hebben", reageert Tomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen.

"We zijn tevreden. Het was de bedoeling om de mensen iets te bieden in deze sportloze tijden. Er is erg goed samengewerkt en dan kan er ook in korte tijd iets moois neergezet worden."

Vooral de jongere kijker werd aangetrokken door de Ronde op rollen. "Er was een verjonging van het publiek. De algemene tendens was heel duidelijk: ouders zijn erin geslaagd om hun kinderen mee te laten kijken naar de koers en dat is een van de uitdagingen waar wij voor staan."

"In Vlaanderen leeft de koers altijd, maar internationaal moet je zoeken naar concepten die een jonger publiek kunnen aanspreken. Zij zitten geen 6 uur te kijken naar hun tv. Dan hebben we nu wel iets ontdekt dat in de toekomst kan werken."

"Dit zal de koers niet vervangen, maar er zit wel iets in. Op relatief korte termijn moeten we kijken of we iets voor de vrouwelijke rensters kunnen doen met zo'n project. Later moet je kijken hoe je een mix kunt vinden tussen deze evenementen en het traditionele wielrennen."

"Het engagement van de renners en het deelnemersveld hebben mee voor het succes gezorgd. We hebben het samen goed gedaan en we kijken nu naar een geloofwaardig vervolg dat ook kan standhouden in een tijd zonder corona."