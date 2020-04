Geen tennis meer in 2020? Halep: "Ik vrees het ergste scenario"

Met Wimbledon is een van de belangrijkste afspraken van het tennisseizoen van de kalender verdwenen. Ook de voorbereidende toernooien op het meest prestigieuze grandslamtoernooi gingen op de schop.

Simona Halep, titelverdedigster op het Londense gras, probeert de afgelasting positief te benaderen. "Uiteraard is het een ontgoocheling, maar ik ben nu twee jaar de titelverdedigster", grapt ze. "Ik mocht normaal gezien de eerste match op centercourt spelen. Daar kijk ik nu naar uit in 2021."

De US Open lijkt eind augustus het licht aan het einde van de tunnel, maar Halep heeft haar twijfels. "Ik heb het ergste scenario in mijn hoofd", vertelt de Roemeense aan Eurosport. "Ik denk dat het langer zal duren dan juli. We hopen op de US Open, maar dat is niet zeker want New York is aan het lijden."

"Het wordt afwachten wat het zal geven na zoveel maanden zonder toernooien. We hebben nog nooit in deze situatie gezeten, het is nieuw voor iedereen. Ik zal zeker problemen ondervinden om weer in het ritme te komen."