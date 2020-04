Duitse viroloog: "Geen garantie dat Spelen in 2021 zomaar kunnen plaatsvinden"

Viroloog Alexander Kekulé denkt dat de coronapandemie tegen de zomer van 2021 nog niet helemaal verleden tijd zal zijn. Vooral in minder ontwikkelde landen, met een minder uitgebouwd gezondheidsnet, kan het virus volgens Kekulé nog een hele poos woekeren. "En vanuit zulke landen kan het coronagevaar altijd weer blijven opduiken", zegt hij.

Volgens virologen kan een groepsimmuniteit mogelijk soelaas bieden om toekomstige coronapandemieën in de kiem te smoren. Dat betekent dat ongeveer twee derde van de bevolking immuun is tegen het virus, al is daar bij de huidige uitbraak van Covid-19 nog weinig zekerheid over. Pas ten vroegste volgende lente denken virologen daar meer over te weten.

"Een goed moment om het belang van groepsimmuniteit voor de Spelen te analyseren, zal in maart of april volgend jaar zijn", stelt ook Kekulé. "Dan kan een finale beslissing vallen."