Chavanel: "Een Ronde van Vlaanderen in het najaar, heeft dat wel zin?"

Een tiental jaar geleden was Sylvain Chavanel een vaste klant in de Vlaamse voorjaarskoersen. "In 2008 heb ik de Vlaamse klassiekers ontdekt in dienst van Cofidis. "

"Een jaar later tekende ik voor Quick-Step, de toonaangevende ploeg in die koersen. Dat waren de mooiste jaren van mijn leven."

Het was ook voor Quick-Step dat hij dicht bij de zege in de Ronde van Vlaanderen kwam, in 2011. Alleen liet hij zich in de sprint ringeloren door Nick Nuyens.

"Ik nam het initiatief om naar rechts te gaan", herinnert Chavanel zich de sprint. "Maar plots zwenkte Cancellara uit en kreeg ik schrik. Een echte sprinter zou toch gepasseerd zijn, maar ik bleef zitten. Toen ik de finish voorbijkwam, kwam meteen het besef. Dat blijft een frustratie. Maar ik ben wel trots dat ik er altijd bij was."