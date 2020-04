Filip Joos: "1 jaar oké, maar play-offs definitief weg zou doodzonde zijn"

In de Extra Time van vanavond over de corona-impact op de Belgische voetbalcompetitie bogen Peter Vandenbempt en Filip Joos zich over de sportieve vraagtekens waar een "raad van wijzen" antwoorden moet op geven. Filip Joos roept heirkracht in, maar hoopt niet dat de play-offs definitief weg zijn.

De raad van bestuur van de Pro League kwam gisteren als eerste liga in Europa met het advies om de competitie te beëindigen en het huidige klassement als eindstand te nemen. Als de algemene vergadering van de Pro League dit goedkeurt, is Club Brugge kampioen, maar wat met de Europese tickets, de degradatie en de promotie van 1A naar 1B? Joos erkent dat er over Club, met 15 punten voor, geen discussie is, ook met play-offs zou het kampioen worden. "Zeker dit seizoen. Ik herinner me de laatste Extra Time nog waarin Youri Mulder boos was dat Gent-coach Thorup na de nederlaag tegen Charleroi zei dat ze voor de tweede plaats zouden spelen." "Ik denk dat niemand Club de titel kan misgunnen. Vooral ook omdat ze hun dip eigenlijk al gehad hebben. Elke ploeg krijgt een dip, dat is wat iedereen altijd zegt, zeker in een seizoen over 40 wedstrijden. Club heeft die achter de rug en de voorsprong is er niet minder op geworden. Dan ben je ook na 29 matchen een terechte kampioen. Ik denk niet dat dat het probleem is."

Vandenbempt: "Ik neig ernaar de bekerfinale en promotiefinale niet meer te spelen"

Joos: "De hete hangijzers zijn het rechtstreekse ticket voor Europa, wie daalt, wie stijgt en met hoeveel stijgen ze? Ik vind het des te knapper dat de Pro League die beslissing heeft durven te nemen, wetende dat die vragen nog open blijven liggen." Als Antwerp de beker wint, kan het over Charleroi wippen voor het rechtstreekse ticket van de Europa League. Wat moet er met de bekerfinale tegen Club Brugge gebeuren? Vandenbempt heeft zijn twijfels: "Ik heb er nog eens lang over nagedacht. Als je toch een streep trekt onder het kampioenschap, moet je dan nog de bekerfinale spelen?" "Als ze zouden kunnen zeggen: "Over 2 maanden kunnen we die spelen, het wordt een volksfeest en een soort wedergeboorte van het voetbal in België", dan zou ik zeggen; ja, natuurlijk. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen." "In deze omstandigheden, met 2 teams die al weken niet trainden en ook wetend dat andere ploegen niet meer de kans hebben gekregen om te behalen wat misschien had gekund, is een bekerfinale dan nodig? Ik weet het niet." "Ik neig er nu naartoe om de bekerfinale én die finale om 1B niet meer te spelen dit seizoen. Ik zie het moeilijk mogelijk dat ook die promotiefinale nu nog wordt gespeeld. Al heb ik begrip voor het feit dat de Pro League dat nog wil. Er hangt veel af van die match."

"Volgend jaar mogen ze alles bekokstoven, maar dan weer het normale - met play-offs - graag"