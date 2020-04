BENE-league gaat nog 4 jaar door, geen nationale en regionale kampioenen

Vorige week werd de Final Four van de BENE-league geschrapt, maar Bocholt werd wel voor de vierde opeenvolgende keer tot kampioen uitgeroepen.

In de nationale en regionale divisies worden dit seizoen geen kampioenen aangeduid. Dat besliste de Belgische handbalbond na overleg met de Vlaamse en Franstalige vleugels. Zo zijn er in de eerste en tweede klasse geen dalers, wel twee stijgers. Ook bij de vrouwen spelen voortaan tien clubs in de hoogste afdeling.

Er werd daarnaast ook beslist om vier jaar langer met de BENE-legaue door te gaan. De Belgische vertegenwoordigers blijven dezelfde als vorig seizoen: kampioen Achilles Bocholt, HC Wezet, Sporting Nelo, HC Tongeren, Initia Hasselt en HC Atomix.

"Alle clubs kunnen nu in alle rust volgend seizoen beginnen voor te bereiden", zegt afscheidnemen voorzitter Piet Moons. "Het was belangrijk om de onrust weg te nemen en hen snel duidelijkheid te verschaffen."