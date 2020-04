Raad van bestuur Pro League adviseert om competitie in 1A te beëindigen

Het doek lijkt dus gevallen over de competitie 2019-2020, of zo luidt toch het advies van de raad van bestuur van de Pro League. Na een overlegmoment deze voormiddag is beslist om deze voetbaljaargang te laten uitdoven.

Het merendeel van de clubs was al vragende partij om de competitie zo te laten, maar enkele clubs - met uiteenlopende belangen - hielden hardnekkig het been stijf. Ook zij binden nu in.

De 30e en laatste speeldag van de reguliere competitie wordt niet meer gespeeld, of dat is toch het advies. Die speelronde had mee moeten beslissen over het laatste ticket voor Play-off I en de degradatiestrijd.

Het advies van de raad van bestuur wordt nu voorgelegd aan de algemene vergadering, die op 15 april wordt samengeroepen. Als dat orgaan het advies bekrachtigt, dan zit het seizoen erop en wordt Club Brugge kampioen.

Over de Europese tickets, de degradatie en promotie van 1B naar 1A is nog geen uitsluitsel. Een werkgroep bestudeert of de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp en de terugmatch in de promotiefinale tussen Beerschot en OHL wel nog gespeeld kunnen worden.

Het resultaat van die bekerfinale kan de verdeling van de Europese plaatsen beïnvloeden, het lot van potentiële degradant Waasland-Beveren zal mee afhangen van of OHL en Beerschot nog op het veld verschijnen.

Die betrokken clubs worden dus nog even gegijzeld. Ook het competitieformat voor volgend seizoen hangt af van wat de werkgroep nog mogelijk acht.