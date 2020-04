Belg Ingmar De Vos besliste mee over uitstel Spelen: "Gezondheid atleten stond voorop"

Na heel wat overleg verschoof het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de Spelen vorige week wegens de coronacrisis door naar volgend jaar. "Uitstel was de enige juiste beslissing", vertelt De Vos nu enkele dagen later op de site van de Belgische Ruitersportfederatie.

"Twee weken geleden was er een videoconferentie met IOC-voorzitter Thomas Bach en alle voorzitters van de olympische sportfederaties. Toen al hadden wij via een stemming unaniem beslist dat de Spelen wellicht zouden worden uitgesteld, maar dat we nog vier weken zouden wachten om definitief te beslissen. Zo is dat naar de pers gecommuniceerd."

"Vrij snel daarna hebben we al moeten bijsturen omdat het coronavirus plots ook begon toe te slaan in delen van de wereld waar het tot dan toe nog vrij goed was meegevallen. Vooral toen het menens werd in de Verenigde Staten, toch een van de grootste sportlanden van de wereld, heeft het IOC begin vorige week beslist dat de Spelen sowieso werden uitgesteld naar 2021."

"De gezondheid van de atleten stond voorop. Zolang we niet wisten hoelang de coronacrisis ging duren, konden we hen en de vele supporters niet in gevaar brengen. Maar daarnaast waren er ook nog de kwalificatiequota. Op dit moment zijn er nog altijd maar 53 procent van de kandidaat-olympiërs gekwalificeerd. Stel dat de coronacrisis nog twee maanden duurt en de nog niet gekwalificeerde atleten pas eind mei weer echt in actie kunnen komen, dan zou het voor hen wel erg kort dag geweest zijn om de minima proberen te halen."