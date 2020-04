Blijf Sporten: tips op maat van mensen met chronische aandoening

Vanzelfsprekend is het voor mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaataandoeningen, artrose, depressie, burn-out, kankerherstel, chronische rug- en nekaandoeningen, … cruciaal dat ze nu ook blijven bewegen. Maar dat moet dan wel binnen hun persoonlijke grenzen van belasting-belastbaarheid.

Met "Fitness als Medicijn" kan u via een mobiele app medisch verantwoorde oefenprogramma’s aanvragen op maat van allerlei aandoeningen. Het is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over de invloed van beweging op bepaalde aandoeningen.