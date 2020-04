“De voetbalgoden zijn blind” - De fatale omhaal voor België op het WK 1990

Van oud naar (te) jong

Het was in die tijd best een opzienbarende en moedige beslissing om een trainer van 38 jaar zonder veel ervaring de nationale ploeg te laten leiden. Alleen had bondsvoorzitter Michel D’Hooghe de populaire Thys niet meer rond de Rode Duivels mogen laten cirkelen.

Als Walter Meeuws over voetbal sprak, luisterde het vooral jonge volkje. Zijn opgedane ideeën bij het Ajax van Johan Cruijff (Meeuws speelde 15 maanden bij de Amsterdammers, vooraleer hij even trainer werd bij Lierse) maakten indruk bij de bond.

Succesvoller dan Guy Thys zal een coach van de Rode Duivels wellicht nooit worden. 3 WK’s en 2 EK’s met dezelfde coach in een periode van 10 jaar lijken in de huidige prestatiegerichte en ongeduldige voetbaltijden haast ondenkbaar.

Walter Meeuws bondscoach, maar Guy Thys is nooit ver weg

Karaktermoord

Meeuws bleef uiteindelijk maar 6 matchen aan het hoofd van de Rode Duivels. René Vandereycken en Marc Wilmots werden later ook als bondscoach met pek en veren door media en publiek weggestuurd, maar de hetze richting Meeuws was/is nooit vertoond. De bond voelde zich zo kort voor het WK in het nauw gedreven en stelde Thys opnieuw aan om naar de eindronde in Italië te trekken.

Alles werd plots in vraag gesteld. Zelfs zijn kledingkeuze en haardracht werden voorwerp van kritiek. Was het wel nodig om gel te gebruiken om het haar te modelleren? Met voetbal an sich had het steeds minder te maken.

Pers is hard voor Meeuws, die al na 6 matchen moet vertrekken

Frustratie en comeback voor Caje

Maar lang zonder de Caje werd er niet gespeeld. Al in de rust van de eerste match tegen Zuid-Korea (2-0 winst) werd ‘de ouwe’ van stal gehaald. In de volgende match tegen Uruguay scoorde een alweer onvermoeibare Ceulemans de 3-0 (eindstand 3-1). België was na twee matchen al geplaatst voor de tweede ronde.

Maar Thys zette in de voorbereidingsmatchen ook Jan Ceulemans op de bank. Geen simpele beslissing want de Caje was toch het symbool van de gouden generatie van de jaren 80. Thys sprak bij zijn selectiekeuze zelfs niet mis te verstane woorden. “De groep bestaat uit 22 spelers en niet uit 11. Het is voor iedereen gelijk. De bankzitters wordt gevraagd geen scène te maken. Iedereen die het daar niet mee eens is, kan zijn koffers pakken.”

Thys moest enkele brandhaarden blussen. Scifo, in conflict met Meeuws, werd aanvankelijk niet tot éénieders tevredenheid in ere hersteld en voor de centrale defensie hield een keuze voor Clijsters, Albert, Grün of Demol de bondscoach ‘s nachts wakker.

Ceulemans: "Er is iets gebroken tussen Guy Thys en mij"

België - Zuid-Korea 2-0

België - Uruguay 3-1

Verslagen groepsfase WK 1990

Maestro Scifo

Als er één iemand zich in de Villa Quaranta in Verona in zijn sas voelde was het Enzo Scifo. Op de Mondiale werd zijn naam zelfs in Italië bezongen. De Siciliaan was een ‘gebuisde’ Interspeler maar na de match tegen Uruguay kopte de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport ‘Hai visto Scifo, Inter?’ (Heb je Scifo gezien Inter?). Scifo speelde weergaloos en scoorde met een heerlijk afstandsschot de 2-0.

Wanneer de bal tegen de touwen vliegt wordt Rik De Saedeleer op één van zijn weinige professionele leugens ooit betrapt. “En zijn Nederlands wordt altijd maar beter..”, roept de commentator in volle vreugde. Over het technisch vermogen van maestro Scifo kan je prozaïsche verhalen schrijven en poëtische woorden uitspreken maar het Nederlands is één van de meest technisch spelers ooit in het Belgische shirt nooit machtig geweest.

“Ik had er toch wel onder geleden dat ik mislukt was bij Inter”, gaf Scifo later mee. “De Mondiale gaf me een geweldig gevoel van erkenning en een kans om de wereld te tonen dat ik topvoetbal aankon. Ik vond mezelf terug als voetballer. Dat was het belangrijkste. Jammer dat we in onze beste match tegen Engeland pech kenden.”